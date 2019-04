I Totti viaggiano insieme ma si separano sui social

Erano in viaggio insieme, ma i post sui Instagram separati (lei dalla Cina e lui da Doha) hanno fatto tremare i fan di Ilary Blasi e Francesco Totti . La coppia è in crisi? Macché! Lui era impegnato sul campo della Football Legends Cup, una competizione tra vecchie glorie del calcio a Chengdu, e lei ne ha approfittato per fare la turista. Prima del ritorno a casa, tappa a in Qatar per incontrare alcuni sponsor della Roma.

Non condividono scatti di coppia sui social, ma Francesco e Ilary non si lasciano per un secondo. La famiglia Totti era unita e compatta in Cina, dove l'ex giallorosso ha disputato un torneo tra leggende del calcio insieme a Batistuta, Baggio e Figo (solo per citarne alcuni), aggiudicandosi il premio come migliore in campo. La showgirl non ha rinunciato a visitare le meraviglie del Paese asiatico, e ha pubblicato sui social uno scatto con vista mozzafiato sulla Muraglia cinese. Prima di rientrare a Roma, un breve stop a Doha per impegni di lavoro di Francesco.