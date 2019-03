Francesco Totti si scioglie, guarda che passione con Ilary Blasi sulla neve

Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E così Ilary si avvinghia e bacia dolcemente il suo Francesco che sorride sornione prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella neve, ma anche se in pista non è un campione, in famiglia è sempre vincente. A Ortisei la Blasi è chic e disinvolta. L'ex calciatore è alle prese con l'inclinazione giusta, ma il “pupone” non si arrende...