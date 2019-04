La Pasqua di Ilary Blasi e Francesco Totti è tutta dedicata alla famiglia. Domenica con i bambini alle giostre, con la showgirl che si diverte come una matta sugli autoscontri insieme alla figlia Isabel. Lunedì a pranzo nel ristorante di Vincent Candela, ex compagno di squadra di Totti: in memoria dei vecchi tempi i due si lanciano in una partita a... biliardino.