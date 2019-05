Ilary Blasi si fa bella dopo le polemiche

E' stata attaccata via social proprio a causa del suo aspetto, ma Ilary Blasi non sembra averci fatto troppo caso. Anzi, senza degnare di una parola gli hater ( ci ha già pensato Francesco Totti ) ha risposto con i fatti, facendosi più bella che mai. Il settimanale Chi l'ha fotografata tra le boutique di Roma, mentre sceglie i cosmetici giusti e il rossetto che la valorizza di più.

Look casual e chic, capelli raccolti e make up neutro: Ilary è impeccabile per lo shopping romano. Si aggira per i negozi, prova i trucchi e sceglie gli abiti. L'attenzione cade su un vestito di pizzo nero. Ci sarà una in programma una serata speciale insieme a Francesco? Alla faccia degli hater.