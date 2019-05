Ilary Blasi insultata sui social, Francesco Totti la difende

Posta poco sui social e questa volta lo fa per pubblicare una foto tenerissima della figlia più piccola Isabel mentre gioca in casa. Tanto basta per scatenare l'odio di un follower che scrive a Ilary Blasi: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante”. Un attacco gratuito e cattivo, per di più celato dietro un contatto fasullo. Il primo fan a difendere la conduttrice tv è proprio il marito Francesco Totti che replica: “Sei un demente”.