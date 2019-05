Ilary Blasi, cena in famiglia dopo gli insulti social

E' ora di cena in casa Totti , e Ilary Blasi ne approfitta per condividere sui social un momento di allegria in famiglia. Dopo gli insulti social sul suo aspetto , la showgirl si becca anche quelli del figlio per la sua cucina. "Com'è il sugo di mamma?" chiede l'ex letterina. "Fa schifo!", risponde Christian . E deve avere ragione, visto che stavolta neanche Francesco interviene per difenderla.

La tavola è imbandita: le portate del giorno sono pasta al pomodoro e verdure. "Ma pure i carciofi?", chiede Francesco mangiando la cicoria. "No, devi scegliere" gli risponde sua moglie. "Dai, non rompere i co*****ni!" replica ridendo l'ex calciatore. I bambini non apprezzano il ritrovato interesse della madre per i social: "No dai mamma, no!" la pregano appena parte la ripresa, e Chanel si nasconde dall'obiettivo. Ma Ilary continua imperterrita nel suo reportage, non curante delle rimostranze degli altri e della piccola Isabel che, in sottofondo, ride e chiede di giocare.