Ilary Blasi approfitta di una Roma praticamente deserta per godersi una bella passeggiata in biciletta insieme alla sua piccola Isabel . Il sole splende, la temperatura è mite e mamma e figlia si possono finalmente godere un momento da sole all'aria aperta. Tutto splendido, sembrerebbe. E invece no... "Mai più, ma più!" esclama la showgirl con il fiatone mentre pedala.

Ilary Blasi in bicicletta per Roma: "Mai più" Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Francesco Totti in ufficio, Ilary Blasi lo va a trovare e scopre la segretaria

Ilary indossa t-shirt e pantaloni verde acqua e scarpe da ginnastica bianche e lascia sciolti i lunghi capelli tinti di fresco. Nonostante il fisico atletico e l'abitudine a fare esercizio, la pedalata mette a dura prova la sua resistenza. Seduta sul seggiolino dietro c'è Isabel, la terzogenita avuta da Francesco Totti, che se la spassa mentre la mamma fatica. "Tutto bene capo?", chiede la Blasi alla bambina che sorride felice e si guarda intorno con gli occhioni spalancati.

LEGGI ANCHE >Totti e Ilary in festa per il compleanno della figlia Chanel

Dopo una lunga quarantena chiusi in casa, una giornata al sole è quello che ci vuole per rilassarsi e ricaricare le pile. La Blasi approfitta della libertà ritrovata per rigenerarsi e prendersi cura di sé. Il primo appuntamento è stato dal parrucchiere, dove ha potuto eliminare la ricrescita che tanto la esasperava e tornare a sfoggiare una bella chioma platino.

LEGGI ANCHE >Nuova arrivata in casa Totti: Ilary Blasi presenta la capretta

In questi giorni post lockdown, Ilary e Francesco si stanno godendo la loro città come mai prima d'ora. Complici le mascherine che gli nascondono gran parte del volto, si perdono per le vie del centro della Capitale come due piccioncini in completo anonimato. Per loro qualche ora di libertà prima di tornare a casa, dove li attendono i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi in festa, guarda il compleanno con Totti in quarantena Tgcom24 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti: