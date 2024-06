Ilary Blasi e Bastian Muller si sono calati nell'atmosfera della festa, interpretando alla perfezione il ruolo di cowgirl e cowboy. Per lei abitino bianco, gilet con frange e texani, mentre lui ha indossato jeans, camicia a quadri, stivali e cappello. Si sono abbracciati accanto a un cactus, per ricreare ancora di più l'atmosfera far west. L'imprenditore stringe la vita della conduttrice tv e lei sorride felice. Sono una coppia affiatata, e sanno bene centellinare le loro apparizioni social mostrandosi di tanto in tanto ma senza esagerare con le dediche sdolcinate.