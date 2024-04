Ilary Blasi, compleanno in mongolfiera con Bastian Muller

Ilary Blasi con il fidanzato e i figli Chanel, Cristian e Isabel Totti

Risveglio all'alba per celebrare il suo 43° compleanno tra le mongolfiere fluttuanti della Cappadocia: la presentatrice televisiva condivide su Instagram la sua esperienza. Bastian le fa una dedica toccante: "Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”. La conduttrice Ilary Blasi pubblica la sua giornata speciale iniziata alle 5 di mattina quando ancora il cielo è buio e si intravedono le prime luci del giorno. Tra terra e cielo piovono gli auguri di tutti, in primis quelli dei figli Cristian, Chanel e Isabel Totti che l’hanno accompagnata in questo viaggio in Cappadocia con Bastian Muller. Mentre Francesco Totti è a Sydney con la compagna Noemi Bocchi, Ilary spegne la candelina sulla torta e le amiche sui social le scrivono.