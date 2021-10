Il principe Alberto rassicura sulla salute di Charlene: "Sarà a casa entro il 19 novembre"

Leggi Anche Charlene di Monaco disperata, è morto il cagnolino della principessa

Secondo le parole del Principe, il ritorno a casa di Charlene sarebbe imminente. La Festa Nazionale di Monaco è il 19 novembre, quindi il soggiorno della principessa nella sua terra natale sarebbe agli sgoccioli. "Sta molto meglio, quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene. Potremo valutare il suo rientro molto presto" ha detto Alberto dando come data approssimativa, ma non ufficiale, quella delle celebrazioni nel principato.



Charlene è in Suadafrica da molti mesi: partita per una missione per la salvaguardia dei rinoceronti, è stata costretta a trattenersi a causa delle complicazioni causate da un intervento al seno mascellare. Durante questo periodo ha subito tre operazioni alla testa, e la sua salute era in equilibrio precario. Ora è in via di guarigione e le condizioni stabili le renderebbero possibile tornare ad abbracciare il marito ma soprattutto i figli Jacques e Gabriella, di cui sente particolarmente la mancanza. Il rientro a casa non è stato fissato, ma ormai dovrebbe essere questione di giorni. Alberto assicura: "Prometto che quando sarà il momento lo saprete".

