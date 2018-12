Il Natalino dei Ferragnez: dolci e balocchi in casa a Milano

Dolci personalizzati su una tavola addobbata a festa, decori e luminarie sparse per la casa e un clima terribilmente natalizio. A casa Ferragnez si aprono le danze con il primo party dedicato al Natale. Andrea Caravita, amico della coppia, organizza una festa nell'appartamento da sogno di Chiara Ferragni e Fedez a Milano. Tutto rigorosamente a tema, come pure i biscotti con l'immagine della blogger e dell'amico.

Questa volta è filato tutto liscio. Dopo le polemiche social per il lunapark al matrimonio siciliano e il supermarket al compleanno del rapper, il Natale anticipato in casa Ferragnez è stato approvato dal popolo del web. Sulla tavola imbandita non mancava nulla, Chiara ha sfoggiato due abiti perfetti, tra cui uno luccicante che sembrava lasciar intravedere un capezzolo, Fedez è rimasto in ciabatte e Leone ha partecipato al party conquistando tutti.