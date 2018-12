La Ferragni festeggia il Natale in topless: il web si scatena

O la ami o la odi. Ma comunque sia, la segui. Questo l'effetto di Chiara Ferragni sui social. E' un vortice travolgente. Nel bene e nel male. Posta un sacco di foto, ma di quasi tutte si discute. Ha pubblicato uno scatto in topless davanti allo specchio: le mani a coprire il seno che si intravede mentre indossa soltanto un paio di jeans. Fioccano i like e le critiche. Fedez non si arrende e mentre lei gongola, lui prende la parola su Instagram per difenderla. Come sempre.

Qualcuno dovrebbe dirlo a Fedez che la moglie, Chiara Ferragni, non ha bisogno di essere difesa. Che se la sappia cavare bene da sola sui social è cosa più che nota. Eppure il rapper, davanti alle critiche (tante quante le approvazioni), si sente di dover dire la sua. Di fronte alla fotografia della blogger in topless nessuno si risparmia: dai complimentosi “Sei bellissima”, “Sei stupenda”, “Sempre bella mai volgare” agli ironici “Dai togli la mano”, “Sono orgogliosa delle donne con le tettine come me”. Poi c'è la pioggia di critiche: “Il problema è l'azzeramento della privacy... Hai una vita privata? Leone no”, “Sei una mamma e hai pure un marito...”, “Quando non sai più come attirare l'attenzione e quindi ti devi iniziare a spogliare, patetico”.



Ai commenti Fedez non resiste. E così quando una follower scrive: “Una madre che posta queste cose ma non ti vergogni mettiti il reggiseno e vai sul divano a dormire”, il rapper replica divertito: “E ricordati anche di lavare i piatti”. E poi ancora, il marito della Ferragni insiste nell'ironia: “Ma affrontiamo il vero problema della foto: non sono d'accordo, potevi tagliare gli appendini nella foto”. Infine anche una “lezione di pedagogia by Fedez” che scrive: “Immagino il primo giorno di scuola dove gli diranno “la tua mamma il 12 dicembre 2018 ha fatto una foto con le mani sulle tette, la mia mamma ha più tette di te” ci stiamo preparando a questa evenienza. Gli esperti sono con noi”.