Chiara Ferragni ricorda la “prima volta” con Fedez

Un fondoschiena tondo e perfetto, tanto che pare disegnato con un compasso, appena celato sotto un abito trasparente. Così si sarebbe presentata al primo appuntamento con Fedez Chiara Ferragni che in un post social pubblica lo scatto del suo lato B nel 2016. Poi specifica: “Ero al primo grande evento a New York dopo il nostro fidanzamento”. Intanto programma la sua honeymoon chiedendo consigli ai follower. Maldive a Capodanno?

I commenti di vip e normal people variano dal più casto e comune “wow, complimenti” ai più scatenati “hot”, “che bel popò”, “ammazza”. La fashion blogger ha aperto l'album dei ricordi e tra le foto più significative della storia con Fedez ha trovato anche questo scatto super-bollente. E calda sarà anche la sua luna di miele. Qualche ora fa nelle storie social ha chiesto consiglio ai fan. A Capodanno lei e Fedez saranno alle Maldive a dare il benvenuto al 2019 sulla spiaggia. La coppia, che si è sposata in Sicilia lo scorso 1 settembre, non è ancora partita per la luna di miele. Qual è il miglior resort maldiviano per trascorrere una strepitosa fine anno e salutare il nuovo su quelle isole da sogno? I follower di buon... portafoglio possono aiutarla.