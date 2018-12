Chiara Ferragni ai fornelli: "Il miracolo delle 2:43 del mattino"

Imbattibile in cabina armadio, Chiara Ferragni ha qualche difficoltà quando si aggira in cucina. E così ecco consumarsi un'esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. "Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?", chiede Fedez alla moglie, in una storia di Instagram, mentre la fashion blogger si destreggia tra i fornelli con il suo abito fluo.