Iannone e De Lellis giocano in piscina: amore sotto il sole

Ora che sono usciti allo scoperto, non li ferma più nessuno. Da quando hanno ufficializzato con i rispettivi follower la loro relazione, dopo settimane di indizi disseminati via social , Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l'altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l'intesa tra loro è alle stelle.

Sono al mare in Sardegna con la famiglia di Giulia, e Andrea sembra perfettamente a proprio agio mentre si diverte con le nipotine della sua nuova fiamma. Il centauro e l'influencer giocano a calcio, a pallavolo, fanno bagni in piscina e si godono le notti spensierate in compagnia di amici, ascoltando musica in auto. Sembrano gli ingredienti della vacanza di una coppia come tante, ma Giulia e Andrea sono seguitissimi sui social, e ogni loro storia di Instagram fa il pieno di visualizzazioni.