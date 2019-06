Giulia De Lellis sotto le lenzuola con Iannone: c'è la prova social

Pizzicati al ristorante e intravisti insieme nel paddock del MotoGp e ora sbarcano ufficialmente anche sui social. La nuova coppia dell'estate è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I follower sono in attesa di aggiornamenti e seguono impazienti le storie di entrambi. Ed ecco finalmente la prova: Giulia posta un video a letto con un braccio tatuato attorno al collo e nessun dubbio sul fatto che si tratti di quello di Andrea.

L'ultimo tassello era arrivato da una foto pubblicata da Iannone in cui si vedeva la De Lellis con il fratello (da tanti scambiato per il pilota). Nessun commento, ma i fan avevano capito che di lì a poco sarebbero usciti allo scoperto sui social insieme. E così, detto fatto. A piccole dosi però, visto che la modella si limita a mostrare il braccio di Andrea e un continuo scambio reciproco di like.