Iannone e De Lellis a cena insieme a Milano, le prime foto

Le voci su un loro flirt si rincorrevano già da qualche giorno, ed ora eccoli per la prima volta insieme. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono stati pizzicati durante una cena in un esclusivo ristorante milanese. Al tavolo non erano soli, ma erano seduti l'uno accanto all'altra e tra loro il feeling è evidente.

Le foto, pubblicate su Instagram da Gabriele Parpiglia, hanno scatenato i commenti dei fan della De Lellis e del centauro, tra chi spera che sia tutto vero e chi sogna ancora un ritorno di fiamma tra l'influencer e il suo ex Andrea Damante.



Dalla coppia ancora nessuna conferma sulla love story, solo qualche indizio buttato qua e là: dalla storia di Instagram pubblicata in parallelo alla lunga scia di like reciproci. Fino alla cena a Milano, in compagnia del fratello di lei, tra sguardi e sorrisi.