De Lellis-Iannone: è nata una nuova coppia?

La coppia che non ti aspetti. Protagonisti di quella che si preannuncia come la love story più chiacchierata dell'estate sono Andrea Iannone e Giulia De Lellis . Lui sembrava inconsolabile dopo la fine dell'amore con Belen , lei era stata avvistata di nuovo con il suo ex Andrea Damante . Ora tra i due sembra essere sbocciata la passione. A lanciare la bomba del gossip è il settimana "Spy", che ripercorre tutte la fasi del loro avvicinamento.

Prima Iannone ha chiesto il numero della bella influencer a un amico comune, poi tra i due è iniziato un intenso scambio di cuoricini social. Ma non è finita qui. Giulia ha partecipato al primo motomondiale di Andrea in Italia, e non è passata inosservata nel paddock. A far drizzare le antenne però sono state delle storie postate su Instagram. I due, a distanza di pochi minuti, pubblicano immagini girate all'interno dell'auto del centauro diretta a Roma: quella che si vede è la stessa strada, quelle che si sentono in sottofondo sono canzoni d'amore. Da i diretti interessati nessuna conferma, ma le prove portate da "Spy" lasciano poco spazio a dubbi. La De Lellis, che si prepara al debutto come attrice, sta infilando un successo dietro l'altro: stavolta è riuscita a far sbandare anche Iannone.