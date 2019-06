De Lellis-Iannone, un nuovo indizio: spunta la foto dal paddock

LEGGI ANCHE: DAMANTE DISPERATO PER LA FINE DELLA STORIA CON LA DE LELLIS



"Brothers Love" (amore fraterno, ndr) scrive Iannone condividendo nelle storie di Instagram la foto di Giulia e Peppe stretti in un abbraccio, e lei rilancia subito lo scatto. Non è la prima volta che, nelle ultime settimane, la De Lellis viene avvistata lungo la pista del MotoGp, sempre però in compagnia del fratello, grande amante delle dueruote. Intanto Giulia e Andrea si rincorrono via social scambiandosi like, cenano insieme (ma sempre in mezzo ad altri), postano storie congiunte. A questo punto manca solo l'ufficialità.