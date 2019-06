Andrea Damante tra amarezza e dispiacere: "Soffro per Giulia De Lellis"

La liason amorosa tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai acclarata. E Andrea Damante ha confermato a Spy che è finita definitivamente con la sua storica ex. Il ragazzo si dice molto triste per il risvolto che la storia con l’influencer ha preso: "Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare". E racconta per la prima volta la sua versione dei fatti: "Giulia mi ha lasciato. C'è solo grande amarezza e dispiacere", confessa.

Andrea si è confidato con la rivista diretta da ‎Massimo Borgnis, svelando di non pensare di avere alcuna responsabilità: "Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe".



Fino a qualche settimana fa sembrava che Giulia De Lellis, chiusa la breve storia d’amore con Irama, fosse destinata a tornare con Damante. E lui questa volta aveva deciso di fermare la sua vita per lei. Ma questo, a quanto pare, non è bastato. Forse per colpa del peso di quel presunto tradimento che non è riuscito a cancellare dalla testa dell'influencer.