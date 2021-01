I vip in fuga all’estero: guarda chi ha iniziato il 2021 in vacanza

Mauro Icardi e Wanda Nara in Argentina, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco nel deserto, Taylor Mega a Dubai e Giulia De Lellis in Svizzera. Ecco chi ha iniziato il nuovo anno all’estero tra bagni di sole, pattinate sul ghiaccio, notti in tenda e lusso esagerato. Le influencer scelgono il mare o la montagna, il calciatore torna in famiglia e il manager sponsorizza i suoi locali…

Ai follower più polemici Giulia De Lellis risponde per le rime: “In Svizzera si può venire, ho chiamato la dogana e chiesto informazioni – spiega per chiarire la sua fuga Oltralpe – Sono entrata con tutti i permessi del caso presentando tamponi all’entrata e in uscita”. L’influencer sui social mostra quanto si rilassa con il nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta tra ciaspolate sulla neve, pattinate sul ghiaccio, relax in baita e coccole tra le sue braccia.



Anche Taylor Mega se ne infischia di chi le chiede della sua fuga a Dubai. La bionda bombastica ed esplosiva infiamma Instagram con i suoi scatti in bikini. Insieme alla sorella si diverte a stuzzicare con immagini bollenti sulla spiaggia. Gita nel deserto, invece, per Flavio Briatore e Nathan Falco. Dopo il Natale in famiglia con Elisabetta Gregoraci, il manager e il figlio sono volati a Dubai. Il padre si occupa dei suoi locali e ne approfitta per regalare al figlio un’escursione tra le dune.

Festività in Argentina per tutta la famiglia Icardi-Nara. Maurito e Wanda sono volati a casa per qualche giorno di relax all’insegna del country. Il calciatore e la moglie con tutta la banda hanno scelto una vacanza in Patagonia, immersi nella natura tra notti in tenda, grigliate sull’erba, bagni nel fiume. Con loro anche la mamma e la sorella di Wanda con tutta la famiglia.

