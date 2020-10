I calciatori a fine estate sono diventati tutti papà

Settembre è stato un mese speciale per i calciatori. Non tanto perché è ricominciato il campionato, quanto piuttosto perché molti sono diventati papà proprio a fine estate. Daniele Rugani ha abbracciato il suo piccolo Tommaso, avuto dalla compagna Michela Persico, Alvaro Morata è diventato papà per la terza volta perché la moglie Alice Campello ha partorito il terzogenito Edoardo, Mattia Destro ha accolto il suo Leone, avuto da Ludovica Caramis. Ed Edin Dzeko stringe tra le braccia la terzogenita Dalia.

Una marcia in più per i giocatori che affronteranno il campionato con tutto l’affetto della loro famiglia. Sulla scia di Cristiano Ronaldo che di figli ne ha ben 4, Alvaro Morata lo segue a ruota con tre maschietti in casa. Tripletta anche per Dzeko, mentre Rugani e Destro sono alla loro prima esperienza da genitori. Ad agosto è diventato papà per la terza volta anche Simone Inzaghi. L’ex calciatore, ora allenatore, ha tre maschi, il maggiore Tommaso avuto da Alessia Marcuzzi, Lorenzo e Andrea avuti dalla moglie Gaia Lucariello.

Diventerà papà a breve anche Jack Bonaventura: l’ex calciatore del Milano ha sposato in estate Federica Ziliani, che è in dolce attesa del loro primo figlio. Ed entro l’anno Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi abbracceranno il loro “tortellino” (come lo chiama la coppia).

