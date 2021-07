Harry prepara la bomba, al lavoro sulla sua autobiografia

Buckingham Palace si dovrà preparare: Harry sta per sganciare una nuova bomba sulla famiglia reale. Come riporta il sito di gossip Page Six il principe sarebbe al lavoro da circa un anno sulla sua autobiografia, che si annuncia come "il libro più esplosivo del decennio". Uscirà nel 2022 e sulla bozza della quarta di copertina si presenta come "un racconto preciso delle sue esperienze, avventure, sconfitte e lezioni di vita che hanno contribuito a formare la sua personalità".

"Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato" ha spiegato Harry. "Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato. La mia speranza è che nel raccontare la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo", ha continuato il principe in una nota. Quello a cui sta lavorando sarà un memoriale sulla sua vita che inevitabilmente conterrà aneddoti e retroscena sulla vita di corte in cui racconterà anche della sua rottura con la famiglia reale.

Stando al Daily Mail, il principe non avrebbe informato nessun membro della royal family, e tutti sarebbero rimasti sorpresi dall'apprendere la notizia. In ballo, a quanto pare, ci sarebbe un accordo da "almeno 20 milioni di dollari" raggiunto con la casa editrice Penguin Random House e il ricavato andrà in beneficenza. Ad aiutarlo nell'impresa c'è il premio Pulitzer J.R. Moehringer, ghostwriter di autobiografie celebri, come quella di Andre Agassi. Il libro dovrebbe essere pronto grossomodo per ottobre, in modo da poter arrivare sugli scaffali all'inizio del prossimo anno. Buckingham Palace ha iniziato a tremare.

William e Harry di nuovo uniti nel nome di mamma Diana all'inaugurazione della statua IPA 1 di 51 IPA 2 di 51 IPA 3 di 51 IPA 4 di 51 IPA 5 di 51 IPA 6 di 51 IPA 7 di 51 IPA 8 di 51 IPA 9 di 51 IPA 10 di 51 IPA 11 di 51 IPA 12 di 51 IPA 13 di 51 IPA 14 di 51 IPA 15 di 51 IPA 16 di 51 IPA 17 di 51 IPA 18 di 51 IPA 19 di 51 IPA 20 di 51 IPA 21 di 51 IPA 22 di 51 IPA 23 di 51 IPA 24 di 51 IPA 25 di 51 IPA 26 di 51 IPA 27 di 51 IPA 28 di 51 IPA 29 di 51 IPA 30 di 51 IPA 31 di 51 IPA 32 di 51 IPA 33 di 51 IPA 34 di 51 IPA 35 di 51 IPA 36 di 51 IPA 37 di 51 IPA 38 di 51 IPA 39 di 51 IPA 40 di 51 IPA 41 di 51 IPA 42 di 51 IPA 43 di 51 IPA 44 di 51 IPA 45 di 51 IPA 46 di 51 IPA 47 di 51 IPA 48 di 51 IPA 49 di 51 IPA 50 di 51 IPA 51 di 51 leggi dopo slideshow ingrandisci Divisi negli ultimi mesi da conflitti e tensioni culminati con lo strappo del secondogenito dalla famiglia reale britannica e con il suo polemico trasloco negli Usa con la moglie Meghan, William e Harry si sono ritrovati di nuovo uniti nel nome di mamma Diana. I due fratelli hanno infatti partecipato uno accanto all'altro all'inaugurazione della statua di Lady D nel giorno che avrebbe segnato il sessantesimo compleanno della "principessa del popolo". Leggi Tutto Leggi Meno

Potrebbe interessarti anche: