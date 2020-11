La pandemia non guasta la festa di compleanno di Gustavo Rodriguez. Il papà di Belen e Cecilia ha festeggiato in casa tra l’affetto delle figlie con un party divertente a suon di musica e balli. Nell’appartamento milanese, insieme alla moglie Veronica Cozzani, il capofamiglia ha spento le candeline in un’atmosfera serena e goliardica.

Gustavo Rodriguez spegne le candeline, Belen e Cecilia cantano Tgcom24 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una torta con la panna e le fragole, le candeline e le figlie che sbucano da sotto il tavolo e lo aiutano a spegnere le fiamme. Ignazio Moser registra tutto, ma sono Cecilia e Belen ad animare la festa con le loro risate e i loro canti. Saltellano come bimbe attorno al padre riempiendolo di coccole e attenzioni.

Leggi anche>Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi in mezzo alla neve scoppia la passione

Leggi anche>Belen e Antonino Spinalbese regalano il primo bacio social

Poi è tempo di musica e alle Rodriguez piace cantare in compagnia. Nella postazione di casa si alternano suonando e ballando tra le note. Il compleanno di Gustavo non è stato mondano come al solito, ma molto intimo e caldo. Sicuramente indimenticabile per i 61 anni del capofamiglia.



Belen e Antonino Spinalbese regalano il primo bacio social Tgcom24 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: