L'imbarcazione ha avuto un guasto al motore e sono stati necessari i soccorsi. L'influencer l'ha presa con filosofia: "Mi sono sentita come Rose in 'Titanic'" ha detto ai follower.

Incidente in mare per Guendalina Tavassi , "naufragata" al largo di San Felice Circeo durante una gita in barca con il fidanzato Federico Perna , i figli e una coppia di amici.

La giornata al mare sembrava perfetta. Guendalina Tavassi e Federico Perna, per i follower Cuore, erano pronti a godersi una domenica di sole e relax... ma il destino aveva in serbo altro. I due hanno preso il largo con una coppia di amici: "Andiamo a farci un giro in barca... le ultime parole famose" racconta nelle Stories l'influencer inquadrando il fidanzato che cerca di risolvere la situazione. "Se volete venirci a prendere siamo qui sotto a questo scoglio", dice ai follower.



Dall'"Isola" al Circeo In passato Guendalina Tavassi è stata naufraga all'"Isola dei Famosi", sarà per questo che l'incidente al largo del Circeo l'ha preso con ironia. Nelle Stories ha documentato l'attesa dei soccorsi. "Amore, Orietta Berti cantava 'Finché la barca va'", le dice Federico Perna. E lei replica: "Il problema è quando non va!". Tra una battuta e un selfie in bikini, un gommone arriva a recuperare la comitiva: "Hanno salvato solo donne e bambini, Federico è rimasto in mezzo al mare e molto probabilmente ci rimarrà", ha raccontato Guendalina una volta in salvo.