Guendalina ed Edoardo Tavassi sono i nuovi naufraghi de "L'Isola dei Famosi"

Dopo un'attesa che ha aumentato la curiosità dei telespettatori,

i fratelli Tavassi

"L'Isola dei Famosi"

sbarcano in Honduras, a Playa Accoppiada, per iniziare ufficialmente la loro avventura a. Prima della partenza, Guendalina ed Edoardo hanno avuto il privilegio di godersi un ultimo gustoso aperitivo, durante il quale hanno ammesso di non temere in maniera particolare nessuno degli altri concorrenti e di sentirsi più determinati che mai per questa esperienza.

Per

Guendalina

reality

non si tratta della prima volta nel, dato che dopo aver raggiunto la notorietà grazie all'undicesima edizione del "Grande Fratello", aveva preso parte al programma nel 2012. Questa volta, però, potrà contare sul supporto del fratello, una persona particolarmente preziosa per la sua vita.

Dopo la liturgia d'ingresso con il lancio dall'elicottero, Guendalina racconta che da giorni Edoardo non fa altro che parlare di

Estefania Bernal

Roger Balduino

Ilary Blasi

. "Me l'hanno già fregata" esordisce il ragazzo indicando tra i naufraghi, con il quale la modella sembra avere una buona intesa. "Mi spiace, sei arrivato tardi!", replica dallo studioin maniera ironica.

Intanto i nuovi arrivati, giunti sull'isola durante la quarta puntata, si godono la loro

immunità

che permette loro, essendo appena entrati in gioco, di non finire in nomination.