Giusy Buscemi, 31 anni, adora il suo lavoro da attrice, ma in futuro non esclude di dedicarsi alla terra. Con il marito Jan gestisce un’azienda agricola: “Con Jan abbiamo ristrutturato un rudere a Menfi, il mio paese – ha detto Giusy Buscemi - È diventato la Casa Rossa, che è anche il nome della nostra azienda agricola. Io ho pure preso il patentino di imprenditore agricolo professionale, anche se non posso esercitare. Sono felicissima di fare l’attrice, voglio continuare a farlo per molti anni. Ma se non mi dovessero più chiamare, mi metterò a lavorare la terra. L’ho già fatto da piccola: raccoglievo gli asparagi e i meloni, vendemmiavo. A dicembre ho riempito 1.500 bottiglie del nostro olio e poi, una a una, ho messo le etichette. Jan, invece, adora guidare il trattore: fosse per lui, saremmo già giù”.