Per il compleanno di Giusy Buscemi, festa gipsy da vip

L’amore nato sul se

t Giusy Buscemi e Jan Michelini si sono conosciuti a una cena di beneficenza, poi si sono incontrati sul set di “Don Matteo” e mentre giravano “Un passo dal cielo” è scoccata la scintilla. "Non è stato un colpo di fulmine, eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull'altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita" ha raccontato l’attrice in un’intervista. E poi: "Abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita". Si sono sposati nel 2017 e i loro tre bambini, Caterina, 5 anni, Pietro, 3, Elia, 9 mesi, hanno tutti Maria come secondo nome. “Abbiamo voluto affidare i nostri figli alla Madonna. Come segno di benedizione". E non è detto che la ex Miss Italia abbia intenzione di fermarsi a quota tre. Su Instagram del marito Jan ha scritto: "Con un padre così, ripopolerei l’Italia". A gennaio, a sei mesi dal parto del suo terzogenito, la Buscemi si è laureata. “Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure, io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”, ha scritto, postando una foto con la corona di alloro in testa.