"Benvenuto alla Luce, Pietro Maria!" scrive Giusy Buscemi su Instagram, postando una foto del suo secondogenito nel momento del battesimo. Il figlio della ex Miss Italia e del marito Jan Michelini , regista di fiction, è nato qualche settimana fa (la data esatta non è stata resa nota), ma la notizia è stata mantenuta top secret fino ad ora.

Giusy Buscemi è mamma bis, su Instagram annuncia la nascita di Pietro Maria Instagram 1 di 6 Instagram 2 di 6 Instagram 3 di 6 Instagram 4 di 6 Instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ultima volta era comparsa sui social l'11 settembre, con una foto in bikini al tramonto e con il vistoso pancione ben in evidenza. Da allora di Giusy e della sua gravidanza non si era saputo più nulla finché, in un colpo solo, la bella 26enne ha annunciato ai follower di essere diventata mamma bis e di aver già celebrato il battesimo del piccolo, avvenuto il 5 ottobre. Oltre a Pietro Maria, la Buscemi e Michelini hanno un'altra figlia, Caterina Maria, nata nell'aprile 2018.