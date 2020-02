Giulia Montanarini a 44 anni aspetta la prima figlia 

A 44 anni ormai non ci sperava più, e invece Giulia Montanarini è in attesa della sua prima figlia, che nascerà a luglio. La ex tronista di "Uomini & Donne" lo ha raccontato in un'intervista a Diva e Donna, svelando: "L'ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo".