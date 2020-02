Cristina Marino rivela a "Verissimo": "Io e Luca Argentero aspettiamo una femmina"

La modella e attrice Cristina Marino, compagna da più di quattro anni di Luca Argentero, parla per la prima volta a "Verissimo" della sua maternità e rivela il sesso del nascituro: "Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio… e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose".