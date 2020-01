Cristina Marino mostra il pancione a Miami con Luca Argentero

A inizio dicembre hanno comunicato la lieta novella sui social: Cristina Marino e Luca Argentero saranno presto in tre. Ora in vacanza a Miami, l'influencer mostra con orgoglio le forme arrotondate e il pancione nudo sulla spiaggia. Hanno trascorso il Capodanno Oltreoceano innamorati più che mai, o come hanno scritto loro “ubriachi d'amore”. “I SAID YES TO 2019. Ti lascio andare con gratitudine... ho vissuto i momenti più emozionanti e importanti della mia vita, mi è battuto il cuore più forte che mai... ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare... ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato... ti aspetto 2020 sognando ancora più in grande...” ha scritto la Marino. Per la coppia si tratta del primo figlio in arrivo.