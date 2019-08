Luca Argentero: “Voglio sposare Cristina Marino”

“Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto", ha detto Argentero.



Anche la sua ex, Myriam Catania ha ricominciato una nuova vita di coppia ed è diventata mamma. "La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore" ha spiegato Luca, che da poco ha regalato un brillocco alla biondissima influencer sportiva con cui fa coppia fissa da oltre due anni.