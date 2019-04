Cristina Marino, scatto sexy per Luca Argentero

Sono una delle coppie più riservate dello showbiz, ma per un giorno speciale la bella Cristina Marino ha voluto fare un'eccezione alla regola di riservatezza. E così, per il 41esimo compleanno di Luca Argentero ha postato sui social uno scatto in bianco e nero: sono entrambi in costume, avvinghiati l'uno all'altra mentre si scambiano un bacio romantico. La dedica, poi, non poteva essere più romantica: "Grazie universo".