Giulia De Lellis mostra l'acne: “Non dobbiamo vergognarci”

Per la prima volta Giulia De Lellis parla ai suoi follower di un problema alla pelle che l'ha molto colpita e per non demoralizzare chi ne soffre consiglia un percorso di cura e avvisa: “La soluzione c'è. Passa. Soffrire di acne non è una vergogna”. Sulle sue storie social, la influencer fidanzata di Andrea Iannone si confessa apertamente e pubblica gli scatti della sua pelle con i brufoletti prima della guarigione. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”.

Il racconto è preciso e dettagliato: “Non ero in uno stato tragico, avevo un principio di acne. Ho provato creme e cremine, ma peggio... pelle sempre più grassa...” I consigli della influencer per i follower che come lei soffrono di acne sono semplici: “Affidatevi a un dermatologo, curate l'alimentazione, provate per 28 giorni a non mangiare cibi che contengono lattosio, attenzione alla detersione”.

Giulia ha seguito le istruzioni, ma non otteneva risultati. Ha cambiato medico e finalmente ha trovato un dottore che le ha spiegato come stanno le cose: “Stress che su noi donne gioca brutti scherzi... Ero demoralizzata, volevo morire”. Ma poi ha capito che passa, perché la soluzione c'è. “Ne soffrivo ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza ma i problemi sono altri”.

Adesso però racconta di essere alle prese con un altro problema. “La notte non dormo, insonnia perenne. Ho provato tutti i rimedi naturali ma niente. Non ne posso più”. C'è ancora chi pensa che la vita delle influencer sia tutta rose e fiori?

