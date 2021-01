Giulia De Lellis festeggia con le nipotine in un bosco incantato

Da Milano a Roma e da Roma a Milano, la vita frenetica di Giulia De Lellis non dà tregua. E così dopo il compleanno festeggiato in coppia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, è il momento del party in famiglia con le nipotine. Da brava zia l’influencer aveva chiesto alle bambine cosa avrebbero voluto di speciale per festeggiarla. Un bosco incantato, hanno detto. Detto, fatto!