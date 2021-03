Giulia De Lellis dà consigli per il fidanzamento perfetto: dai bisognini alle calze

Bisognini separati, niente calze imbarazzanti e pigiami sempre raffinati. Giulia De Lellis elargisce consigli sulla relazione perfetta sui social. I suggerimenti tengono banco su Twitter, ma gli argomenti non sono proprio nobili ed eleganti. Esempi pratici? “Niente pipì o popò insieme, io nel mio caso non faccio popò ma fiorellini, pensate voi…” scrive la influencer spiegando come si comporta nella relazione con Carlo Gussalli Beretta.

Anche se capita di stare male o di non essere al top della forma, l’importante è apparire comunque presentabili. “Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, figuriamoci in love. – scrive la influencer – Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi… in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci”. E se uno sta male che cosa deve fare? “Non mettere pigiami merd…i, calze imbarazzanti, cerco di stare comunque in ordine”.

Altre indicazioni utili per il perfetto rapporto? “Sapete che sta arrivando? Fatevi trovare profumate, anche se comode…”. Altri esempi pratici? “Vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali – aggiunge Giulia De Lellis – Ok cenare a casa in pigiama tutte le sere, ma ogni tanto tacco 10 e una tirata da giro ci sta”. E infine la regola base: sorprendetevi! Proprio come Giulia sorprende ogni giorno i follower…

