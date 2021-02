Giulia De Lellis coccole hot a letto e sorpresa per il compleanno di Carlo

“Un anno, un mese e un giorno dopo di me sei venuto al mondo… Tu sei il mio angelo, tu sei il mio amore. Grata e fortunata per averti nella mia vita! Buon compleanno Lo”. Giulia De Lellis festeggia i 23 anni del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Lo come lo chiama lei. Sui social le dediche romantiche, i baci, le coccole nel letto e il brindisi di coppia.

“Mi rendi migliore” ha scritto ancora la De Lellis postando gli scatti mentre si abbraccia e ride tra le lenzuola con Carlo. “Mi rendi speciale. Anche se sei un gigante ma ti comporti come un bambino… Tu non smettere. Non smettere mai di infastidirmi come solo tu sai fare. E guardami sempre così. Mia piccola grande scatolina della felicità. Ti amo” continua nelle Stories l’influencer. E poi i baci di coppia con la scritta: “Splendi sempre forte con me”.

“Scusa per le tante foto… Era un peccato non condividere così tanta bellezza… Non odiarmi. – condivide la De Lellis pur sapendo che il fidanzato è restio ai social (e infatti della festa non ha pubblicato nulla) - Adesso torno al lavoro. Mi aspetta una super cena”. E infatti nei filmati successivi appaiono le pietanze scelte per il tete-a-tete romantico con brindisi e meringata e gli auguri di Giulia al suo “piccolo amore Carlo”. A Beretta ha regalato un profumo personalizzato: “Il profumo di Lo – Abbracciami di notte”.

