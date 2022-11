Giovanni Angiolini, nuovo flirt: beccato con un'influencer tedesca

Innamorati a Milano

Giovanni Angiolini e Hanna Weig sono stati beccati a spasso a Milano e le loro effusioni bollenti non sono sfuggite ai paparazzi. Lei sfoggia il fisico perfetto in crop top, pantaloni skinny e stivali di vernice, lui porta la camicia bianca sbottonata sul petto. Sono una coppia affiatatissima, camminano abbracciati e sorridenti, poi si scambiano un bacio focoso catturato dai flash.

Chi è Hanna Weig

Hanna Weig è un'influencer tedesca 26enne dallo sguardo intenso e dalle curve mozzafiato. E' mamma di una bambina, Delia, nata nel 2017 dal matrimonio con l'attore e musicista Jorn Schlonvoigt. La loro separazione era stata annunciata da lui sulla rivista Bild a metà ottobre. A giudicare dalle tempistiche, la storia con Giovanni Angiolini sembra essere appena iniziata, con una dinamica che ricorda quella già vista con Michelle Hunziker, con cui è uscito allo scoperto subito dopo l'annuncio dell'addio della showgirl da Tomaso Trussardi.

Il passato amoroso di Giovanni Angiolini

Nei mesi scorsi Giovanni Angiolini, 41enne chirurgo ed ex gieffino, ha vissuto un flirt intenso con Michelle Hunziker. Finite le vacanze di fuoco si è spenta anche la passione e lei ora sembra intenzionata a recuperare il rapporto con Tomaso Trussardi. A lui invece nelle scorse settimane era stato attribuito un flirt con Roberta Morise, smentito però dalle immagini che lo ritraggono affiatato con Hanna Weig.

La bordata di Tomaso Trussardi

Mentre Giovanni Angiolini si gode la passione appena sbocciata con Hanna Weig, Tomaso Trussardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e, intervistato dal Corriere della Sera, lancia una bordata all'indirizzo del chirurgo. "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene" ha detto l'imprenditore, con chiaro riferimento alla relazione di Giovanni Angiolini con la sua ex moglie Michelle Hunziker.