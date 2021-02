Giorgia Palmas, festa a sorpresa per il compleanno di Filippo Magnini

“Non potevo desiderare compleanno migliore.... grazie Amore mio per la stupenda sorpresa! Ti amo tantissimo e amo le nostre principessine” con questo dolcissimo messaggio, Filippo Mangini ringrazia la compagna Giorgia Palmas che gli ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa. Per i 39 anni del nuotatore la ex velina ha pensato a tutto: casa piena di palloncini che svolazzavano sul soffitto, torta personalizzata e tanto amore con dediche social e cuoricini. Giorgia e Filippo hanno una bimba Mia e la ex velina è mamma anche di Sofia, avuta dal suo ex Davide Bombardini.