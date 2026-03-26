Giorgia Crivello e Stefano Laudoni - lei influencer e content creator seguitissima, lui cestista con un solido seguito sui social - stanno insieme da oltre sette anni e sono sposati dal 2022. Il loro primo figlio è arrivato nel 2024, e oggi la coppia si prepara ad allargare la famiglia con la stessa trasparenza e lo stesso coinvolgimento che ha sempre mostrato alla propria community.