© Instagram | Giorgia Crivello
© Instagram | Giorgia Crivello
L'influencer e il cestista hanno dato l'annuncio sui propri profili Instagram con il piccolo Romi, che diventerà fratello maggiore
© Instagram | Giorgia Crivello
© Instagram | Giorgia Crivello
L'influencer Giorgia Crivello e il cestista Stefano Laudoni diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia ha condiviso la notizia con un dolce video su Instagram, in cui compare anche il piccolo Romi - il loro primogenito, nato nel 2024 - accanto al pancione di mamma Giorgia.
Per dare la notizia ai propri follower, l'influencer e il cestista hanno scelto un reel familiare e intimo, pubblicato sui rispettivi profili. Niente scenografie elaborate, solo la loro famiglia al completo e un pancione che parla da sé. A corredo del video, un messaggio lungo e sentito in cui Giorgia non nasconde l'emozione: "Ci tremano le gambe un'altra volta. Ed anche qui non sappiamo da dove incominciare… Ma finalmente ci liberiamo!".
Crivello ha spiegato con grande sincerità il motivo di tanta cautela: la coppia ha vissuto in passato la perdita di una gravidanza, un'esperienza che ha cambiato profondamente il modo di affrontare quelle successive. "Perdere un figlio ti fa sempre vivere le gravidanze successive in modo diverso, pieno di ansie e preoccupazioni", ha scritto Giorgia, raccontando di aver scelto di aspettare il momento giusto prima di condividere la notizia, nella speranza che i follower capissero i suoi silenzi.
La nota più dolce dell'annuncio riguarda proprio Romi, che a breve avrà un fratellino o una sorellina. "Ci pensate?? Romi diventerà fratello maggiore. Siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta per la nostra famiglia", ha scritto Giorgia, chiudendo il messaggio con le parole di chi sa di aver preso la decisione più corretta.
Giorgia Crivello e Stefano Laudoni - lei influencer e content creator seguitissima, lui cestista con un solido seguito sui social - stanno insieme da oltre sette anni e sono sposati dal 2022. Il loro primo figlio è arrivato nel 2024, e oggi la coppia si prepara ad allargare la famiglia con la stessa trasparenza e lo stesso coinvolgimento che ha sempre mostrato alla propria community.
Tra i tanti messaggi di congratulazioni arrivati sotto al post, Giorgia ha voluto ringraziare in particolare chi aveva intuito qualcosa dai suoi silenzi sui social e ha scelto di non fare domande, dimostrando una discrezione che l'influencer ha definito "preziosa".