Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno annunciato la gravidanza a maggio. "Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, soprattutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto" hanno detto sui social, riferendosi alla perdita del primo bebè. "Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile 'nasconderlo' ed ultimamente quasi impossibile" ha detto. Infatti tra i follower, già prima dell'ufficialità, serpeggiava la voce di un bebè in arrivo. "La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni. La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato. E mo che facciamo?" ha aggiunto. In estate il gender reveal, durante il quale la scia azzurra in cielo ha svelato che sarebbe stato un maschio.