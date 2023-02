Giorgia Crivello, drammatico annuncio: ha perso il bimbo che aspettava da Stefano Laudoni

L'influencer non aveva annunciato la gravidanza in attesa che trascorressero i canonici tre mesi per poterne parlare senza timori, ma da un controllo è risultato che il cuoricino del piccolo non batteva più. "So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto provando", ha scritto su Instagram.

Leggi Anche Giorgia Crivello, una blogger su Playboy

Una pagina nera con, in bianco, il racconto della tragedia che l'ha appena colpita. Giorgia Crivello va dritta al punto senza preamboli: "Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti che fossi in gravidanza. Se ne parlava, e tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose", ha scritto e in effetti nelle sue foto social era possibile scorgere le forme più morbide. "Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti", ha spiegato ai follower.

La perdita del bambino "Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più... essendo che nient'altro è avvenuto naturalmente, e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto", ha scritto Giorgia Crivello sui social. "So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita", ha aggiunto. Sono stati tantissimi i messaggi d'affetto per l'influencer e per il cestista Stefano Laudoni, da Valentina e Francesca Ferragni a Chiara Biasi, Giulia Amodio, Micol Olivieri...

Leggi Anche Tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello botta e risposta trash e hard



Il dolore del papà Anche Stefano Laudoni ha commentato il post di Giorgia Crivello, raccontando il suo dolore di papà per la perdita del bambino: "La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facile da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. Un amore immenso e pulito ma soprattutto forte. Ne usciremo alla grande e più uniti di prima ne sono convinto. Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre. Oggi ti amo ancora di più", ha scritto il cestista.