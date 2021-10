Giochi e coccole con le figlie, mamma che dolci queste vip!

Leggi Anche Michela Coppa è diventata mamma: è nata Fara Alma

Cristina Marino ha scelto di non mostrare mai in viso la sua piccola Nina Speranza, ma non rinuncia a far vedere ai follower i momenti più belli tra mamma e figlia. "Due caffè, abbiamo molte cose da dirci" scrive postando gli scatti sul lettone insieme alla figlia che ha avuto da Luca Argentero. Cristina Chiabotto condivide la sua linea di pensiero: no al volto di Luce esposto nei post, ma sì a coccole e dolcezze da condividere con i fan, per questo mentre la abbraccia fa attenzione a nascondere il viso della sua bimba.

Vivienne Charlotte è una tigrotta stupenda e Alena Seredova una mamma super: sul letto si perdono in scherzi e risate con la bambina dal volto illuminato dalla gioia. Anche Chiara Ferragni è orgogliosa della sua Vittoria e posa insieme a lei spesso e volentieri per scatti che fanno il pieno di like.