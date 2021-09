Michela Coppa è diventata mamma: è nata Fara Alma

“Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi!” continua il messaggio della Coppa accompagnato dal primo scatto dopo il parto.



Poche ore prima di raggiungere l’ospedale mostrava la cameretta della bambina. Aveva orgogliosamente allestito tutta la stanza: “Abbiamo montato tutto manca solo la carta da pareti, a breve vi faremo vedere il risultato finale” diceva nelle Stories poco prima di rompere le acque. E poi l’aggiornamento alle fan: “Ragazze, ho rottole acque, ci siamo”. E finalmente l’immagine nel letto con la piccola in braccio.

