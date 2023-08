Leggi Anche Gigi D'Alessio e Denise Esposito per la prima volta sul red carpet insieme

Eleganti e sorridenti durante la cenetta intima al Billionaire, Gigi D'Alessio e Denise Esposito condividono tutta la loro felicità con i follower. Lei indossa un abito nero scollato e sfoggia un sorriso luminoso. Il cantante in camicia bianca con le maniche arrotolate siede accanto a lei, in una posa tenera e intima che testimonia grande complicità. Mentre Gigi si diverte a repostare le Stories dei fan che non vedono l'ora di vederlo in concerto, la sua compagna non disdegna qualche scatto in costume.

La dedica romantica "Si t’ho sapesse dicere accussì / Si te sapesse dicere che ssì / Io tutt'e vote nunn’ ascesso pazzo pe to fa capì" scrivono Gigi D'Alessio e Denise Esposito nel loro post congiunto. Una dedica d'amore in piena regola, soprattutto se si pensa che lei, prima di diventare la compagna del cantante, era una sua fan sfegatata. Si sono conosciuti proprio durante un concerto a Capri nel 2020 e da allora non si sono più lasciati.