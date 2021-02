Gianluca Vacchi ruggente con la famiglia, tutti maculati

Un papà dolce e affettuoso, perso nell’ammore per le sue donne, Sharon Fonseca e Blue Jerusalema. Gianluca Vacchi sorprende sempre. Ma se prima erano i siparietti social esagerati e lussuosi a strabiliare, ora le attenzioni dell’imprenditore e influencer più famoso sono solo per la sua famiglia. Per la compagna e la figlia prepara sorprese e dediche e con loro posa… anche in versione animalier. Eccentrico e non convenzionale come sempre.