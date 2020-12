Gianluca Vacchi mostra per la prima volta la figlia: “Ha una malformazione, sarà operata” Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché questo accade a 1 bambino su 700 – precisa Vacchi che appare sulla cover di “Hola” in un bellissimo scatto natalizio - Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina e che a tempo debito potrà procedere con l'intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale”.

Esagerato e stravagante, Gianluca Vacchi, papà da due mesi, si fa serio e generoso: “Ma questa non è la situazione in cui si trovano molte famiglie, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come @operationsmile che si occupano di aiutare le famiglie in questa condizione”.

