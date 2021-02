Primo compleanno da mamma per Sharon Fonseca, festa con Blu Jerusalema e Gianluca Vacchi

Palloncini rosa, dolcetti di ogni tipo, due torte gustose, fiori e regali: tutto per Sharon Fonseca , che il 31 gennaio ha compiuto 26 anni. Per lei è stato il primo compleanno da mamma, e il suo compagno Gianluca Vacchi ha pensato a tutto per dedicarle una giornata davvero indimenticabile.

Sharon posta orgogliosa le immagini della festa casalinga. Stringe a se la sua Blu Jersalema sfoggiando al dito un magnifico anello dalla pietra blu (un dono di Gianluca?), poi sorride felice abbracciata al suo compagno. Per lei ci sono ben due torte, una con la frutta a forma di 26 e un'altra molto elegante e degna di una regina: non per niente è sormontata da una corona. Per la Fonseca è arrivato anche un regalo da oltreoceano. La sua famiglia vive a Miami e le ha inviato un pacchetto con dentro tantissime foto che ripercorrono tutta la sua vita.



"Auguri amore mio", ha scritto Vacchi condividendo una foto in cui abbraccia Sharon tra la torta e i palloncini. "Tre anni e 10 giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e non sapevo ancora quale benedizione Dio mi avesse mandato quel giorno. Oggi abbiamo Blu Jerusalema, e nella nostra famiglia l'amore continua a crescere ogni giorno. Ti amo mia regina, più di ieri ma meno di domani".

