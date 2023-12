Non c’è ancora una data dell’intervento, ma Gessica Notaro riacquisterà la vista dall’occhio sinistro dopo sette anni, da quando è stata aggredita con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, ora in carcere condannato a 15 anni.

Perché Gessica Notaro porta sempre una benda sull'occhio sinistro? Come sta? Gessica Notaro appare sempre con una benda sull’occhio sinistro per coprire i danni che l’acido ha fatto al suo volto. E’ già stata sottoposta a un intervento nel 2019, ma a breve si sottoporrà a una nuova operazione, un trapianto di cornea, che le consentirà di recuperare la vista. “Ne ho parlato molte volte in questi anni con il mio medico oculista Luca Cappuccini che mi segue da quando sono stata aggredita. Mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l'operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto - ha raccontato Gessica Notaro al settimanale “Di Più” - i tempi non sono ancora maturi. Ciò che importa è che questo momento sia arrivato. Mi sento una miracolata”.

Quando è stata aggredita? Chi è Edison Tavares? Gessica Notaro è stata colpita con l’acido da Edson Tavares, condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni per averla sfregiata. Lei era una modella e lavorava nel Delfinario di Rimini, i due hanno avuto una relazione tra alti e bassi per quasi 3 anni. Poi Tavares l’ha lasciata ma se n’è pentito subito dopo cominciando a tempestarla di messaggi e seguendola ovunque. “Era diventato sempre più geloso e violento… ha massacrato di botte un mio collega” raccontava anni fa la Notaro. Lei è stata aggredita vicino alla sua auto mentre prendeva la borsa, lui le ha lanciato una bottiglia di acido all’altezza dell’occhio sinistro. "Quando il mio aggressore mi gettò l'acido sul volto e rimasi sfigurata - ha raccontato Gessica Notaro - dissi: 'Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista". E ora aggiunge la showgirl: "Mi sento miracolata, nata sotto una buona stella"; il sogno più grande? "Incontrare Papa Francesco, per metà, da parte di mia mamma, sono argentina come lui". La Notaro, dopo anni di sofferenze fisiche e psicologiche, ha deciso che si sarebbe data da fare per gli altri ed è diventata attivista per la lotta contro la violenza sulle donne.